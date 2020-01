Il bridge immortalato a Malpensa, sulle note di Saturnino

Un agosto grigio, spettrale, ma che trasmette ordine e pace. È l’atmosfera delle fotografie di Settimio Benedusi, raccolte per la mostra Linate. Sei scatti per immortalare i tre mesi di bridge, il periodo di ristrutturazione dell’aeroporto milanese, quattro dei quali proiettati fino al 16 gennaio alla porta di Milano, il varco d’ingresso al terminal 1 per chi arriva dalla stazione a Malpensa.

L’artista e fotografo di Imperia, in occasione del finissage della mostra, ha ringraziato Sea per aver portato le sue foto in aeroporto, pur dicendosi sollevato: «Ho sentito la responsabilità di portare una mostra a Malpensa dal nome Linare; mi sono sentito in colpa per tutte le persone che, passando di qui e leggendo Linate, si sentivano smarrite. Da ligure – ha continuato – sono naturalmente affine con i porti da ligure, e gli aeroporti ne fanno ne fanno parte».

L’evento è stato arricchito dalla performance di Saturnino Celani, storico bassista di Jovanotti che si è esibito davanti ai presenti e ai molti passanti affascinati dalla sua musica, tra cui una madre e una figlia del Maryland rimasti folgorati dal basso.

Sea conferma quindi il suo impegno nella cultura, dopo la presentazione di pochi giorni fa della mostra fotografica di Andreea Blajan per SEArt. Il ceo Armando Brunini – intervistato da noi sui dati del 2019 e sul futuro di Malpensa – ha ricordato «la fatica e l’impegno di tutti noi per organizzare il bridge. Riguardando le foto, devo dire molto belle, ho pensato a tutto il lavoro fatto».