Cade con il deltaplano alla Madonna in Campagna

Atterraggio finito male per un deltaplanista che è stato soccorso dal 118. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella zona della Madonna in Campagna a Busto Arsizio in via Vicinale Piombina.

Protagonista dell’atterraggio fortunoso un uomo di 63 anni che, dopo essere caduto, ha allertato i soccorsi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in codice giallo al trauma center dell’ospedale di Varese. Sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio che hanno raccolto la testimonianza del deltaplanista per ricostruire l’accaduto.