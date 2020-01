Cemsa da sogno industriale a occasione per la città, una vicenda aperta da 90 anni

Una vicenda aperta da oltre novant’anni, quella dell’area Cemsa di Saronno., di cui è stato scritto un nuovo capitolo con l’abbattimento dei tre “monconi”.

Se la dismissione dello stabilimento è storia del Dopoguerra e l’abbattimento risale alla metà degli anni Duemila, le radici della questione risalgono addirittura al 1928.

Fu allora infatti che naufragò il progetto della rivoluzionaria locomotiva che la Cemsa – Costruzioni ElettroMeccaniche Saronno aveva sviluppato per un decennio insieme al geniale ingegnere ungherese Kalman Kando. “Sogno grande, temerario e infranto”, che forse era troppo in anticipo sui tempi o forse fu vittima di macchinazioni politiche.

(Nella foto di apertura: la fabbrica nella prima metà del Novecento, dalle collezioni del Museo delle Industrie e del Lavoro di Saronno)

Da quel duro colpo la Cemsa non riuscì più rialzarsi e neppure andò in porto un altro rivoluzionario progetto, quello della moderna autovettura Cemsa F11, che avrebbe potuto fare di Saronno una “città dell’auto”, in grado di affiancare e convivere con Torino e Milano (cosa che invece riuscì a Desio, con l’Autobianchi).

Dopo di allora la grande area dismessa è rimasta una spina nel fianco, ma è anche un’occasione, per la sua vicinanza alla stazione, il grande motore della storia contemporanea di Saronno. E proprio in quella direzione si muove il nuovo piano per l’area.