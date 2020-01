Cesare Giuzzi a Ferno per parlare di malavita

La Cooperativa San Martino di Ferno, Periferia Sociale di Lonate Pozzolo, la Consulta per la legalità del Comune di Lonate Pozzolo, Associazione “Laura Prati” di Cardano al Campo, Unione Cooperativa di Consumo di Samarate e CGIL Varese organizzano, Venerdì 17 Gennaio 2020 in via Mazzini, 16 a Ferno alle ore 21:00 il secondo incontro di approfondimento sulla malavita organizzata e sul pericolo delle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale.

In questa seconda serata della serie “la ‘ndrangheta tra noi, storia della criminalità organizzata nel territorio” Cesare Giuzzi, giornalista del “Corriere della Sera”, ci guiderà nell’approfondimento delle ultime inchieste. Conduttore della serata Paolo Rosetti redattore del “Il Cittadino di Monza”.

Durante la serata verranno divulgati i primi dati del questionario che continuerà ad essere disponibile all’indirizzo https://www.legalita.info/web/questionario/