Cinquanta ciclisti per la ‘’Pedalata della memoria’’

Una biciclettata per non dimenticare le vittime saronnesi del Nazifascismo.

Circa 50 persone si sono trovate in Piazza Libertà a Saronno questo pomeriggio per partecipare alla ‘Pedalata della Memoria’, un percorso in bicicletta per collegare idealmente le due pietre d’Inciampo presenti a Saronno, quella di Luigi Caronni in via Caronni e quella di Pietro Bastanzetti in via Angelo Ramazzotti, partendo proprio da Piazza Libertà.

Traguardo del percorso è stato il ‘’Bosco dei Giusti’’ all’interno del Parco delle Groane, dove ogni anno sono messi a dimora, a cura dell’Associazione Senza Confini, degli alberi in onore di Giusti, figure di particolare valore morale che hanno scelto di difendere la giustizia per cambiare il mondo.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta di Saronno.