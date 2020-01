Cislago: progetto per l’eliminazione del passaggio a livello ancora in cantiere

Anno nuovo, nuovi progetti anche a Cislago, dove è in fase di definizione il progetto che nei prossimi anni permetterà l’eliminazione del passaggio a livello di via Raffaello e la sua sostituzione con un sottopassaggio pedonale.

All’ingresso del Paese inoltre, verrà realizzato un cavalcavia che collegherà le due provincie e permetterà quindi di ridurre il traffico sulla varesina.

Attualmente il progetto è ancora in fase di lavorazione, come ci spiega il sindaco Gian Luigi Cartabia «stiamo ancora discutendo con Ferrovie Nord. Sappiamo che la spesa indicativa calcolata dall’azienda è di 5.600.00 euro». Il progetto rientra nell’ottica degli interventi regionali per migliorare la sicurezza nei trasporti del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di Regione Lombardia.