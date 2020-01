Controlli sulla “movida”, tre denunce nella notte

Tre denunce nel corso della notte tra sabato 25 e domenica 26 ad Arona. I controlli sulla “movida” effettuati dai Carabinieri della locale compagnia hanno visto impegnate alcune pattuglie sul territorio e in diversi locali pubblici.

L’attività ha portato all’identificazione nel giro di poche ore 105 persone (per la gran parte giovani e giovanissimi), circa un terzo delle quali con precedenti penali e di polizia. Sono stati fermati in totale 55 veicoli. Nel corso del servizio è stato denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno, classe 1986, per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un cittadino senegalese, classe 1982, è stato sanzionato per “ubriachezza molesta” e per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

Un giovane, classe 2003, proveniente dalla provincia di Varese, è stato invece segnalato alla competente Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 poiché trovato in possesso di un modico quantitativo di marijuana per uso personale, mentre un altro italiano della zona, classe 1992, è stato denunciato per la violazione dell’art.4 della legge 110/1975 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere) poiché sorpreso circolare con al seguito un coltello a serramanico occultato all’interno del proprio giubbotto.

Durante la nottata, infine, sono stati numerosi i controlli effettuati dai militari anche ai gruppi di giovani in transito dalla Stazione Ferroviaria di Arona per recarsi nei diversi locali della cittadina.