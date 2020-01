De’ Longhi – Openjobmetis: ultima di andata in diretta

Ultima partita del girone di andata, decisiva per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, anche se la Openjobmetis ha bisogno di vincere e di ricevere notizie positive dagli altri campi. I biancorossi giocano dalle ore 19 a Treviso e cercano la seconda affermazione esterna della stagione. Vi racconteremo il match, come di consueto, azione dopo azione nel nostro liveblog: seguite e commentate con noi la gara, scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #trevisovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.