Una folla di persone alla Festa di sant’Antonio

Una folla di persone ha accompagnato la sfilata dei carretti d’epoca per la Festa di sant’Antonio a Saronno. Carretti e biciclette degli ambulanti d’un tempo hanno sfilato questo pomeriggio, sabato 11 gennaio, per le vie del centro città, accompagnati dal ritmo dei tamburi. Venditori di uccelli, latte, cappelli, castagne e attrezzi di campagna, insieme al maniscalco, lo stagnino e il suonatore di organetto. Insomma, un corteo che ha ripreso in toto usi e costumi della vita contadina di un tempo riproponendo un’atmosfera degna delle migliori tradizioni popolari.

Una giornata intensissima iniziata di primo mattino con l’animazione del borgo contadino, dove personaggi in costume del 1800 hanno ricreato una corte rurale con l’arrivo degli animali e dei venditori ambulanti. Per pranzo sono stati serviti i piatti della tradizione, con momenti di intrattenimento per i più piccini che si sono potuti dilettare con i giochi antichi e il mago delle bolle. Il culmine naturalmente è stata la sfilata in costume alla luce delle torce per le vie del centro di Saronno e lo spettacolo degli sbandieratori.