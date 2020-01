La diversità è un valore: Il Ministro Bonetti in visita a chi “fa la differenza”

Una lezione sui “lavori di genere” tenuta dai piccoli alunni della Don Milani, l’incontro con gli studenti “diversamente studiosi” di Enaip, il confronto con la rete antiviolenza guidata dal Comune di Varese.

Sono state tre le tappe dell’agenda pomeridiana del Ministro alla Pari Opportunità Elena Bonetti.

Accompagnata dall’onorevole Maria Chiara Gadda e dal consigliere regionale Samuele Astuti, il Ministro prima ha fatto visita alla scuola dell’infanzia della Brunella dove l’assessore ai Servizi educativi del Comune di Varese Rossella Dimaggio ha spiegato il lavoro fatto sul tema della “diversità di genere” mostrando il video realizzato dai bambini in cui discutono di lavori maschili e femminili.

La tappa nella sede del centro di formazione professionale Enaip è stata l’occasione, per il Ministro, di confrontarsi con una realtà che ha fatto della valorizzazione dei singoli ragazzi il fondamento della sua missione educativa. Percorsi molto pratici e un avviamento al lavoro che spesso sfocia in occasione di apprendistato sono stati raccontati dai docenti, dalle aziende che collaborano e, soprattutto, dai ragazzi di diversi indirizzi, i quali hanno sottolineato il valore dell’incontro tra mondo della scuola e imprese, spesso un trampolino di lancio per inserirsi nel futuro lavorativo.

Tra le testimonianze anche quella di un giovane che si è avvicinato ai corsi professionalizzanti di Enaip mentre era in carcere a Busto Arsizio e, grazie all’attività di stage, è riuscito a ottenere un contratto vero, abbattendo i pregiudizi che la sua storia pregressa faceva nascere negli altri.

Esperienze che Elena Bonetti, da docente di matematica prima ancora che da Ministro, ha elogiato: « Sono rimasta colpita dalla scelta della scuola di rendere protagonisti voi ragazzi, con i vostri sogni e le ambizioni. Io percepisco il clima di collaborazione e di energia che si vive in queste aule.

Il bello di una comunità educante è quella di far nascere e crescere desideri e passioni e di assecondarli il più possibile. Non esistono studenti di serie A, o B, o C ma ragazzi che affrontano percorsi, spesso tortuosi e complicati, per trovare la propria strada. Le testimonianze che ho ascoltato mi hanno fatto capire quanto sia essenziale, per voi, il lavoro che sognate, al di là dei soldi che si ottengono, proprio come missione personale per dare il contributo alla collettività. Studiare non è solo leggere un libro, ma rendere concreto ogni argomento che si affronta».

Un invito a continuare a credere nei propri sogni è arrivato anche dall’onorevole Gadda che ha parlato del valore del confronto con realtà didattiche come quella di Enap: «Ascoltare le vostre storie ci è utile per capire cosa serve alla nostra comunità e alle aziende che oggi affrontano diverse difficoltà».

La riunione in Comune ha permesso l’incontro del Ministro alla Pari Opportunità con la rete antiviolenza che da anni persegue l’obiettivo di tutelare le vittime delle violenze di genere, offrendo supporto e anche aiuto concreto con i rifugi.

Ad Accogliere Elena Bonetti , oltre all’assessore Dimaggio c’erano il Prefetto Ricci, il Questore Pino e il Procuratore della Repubblica Daniela Borgonovo.