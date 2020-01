La Lega attacca il Comune dopo l’episodio di violenza nel sottopasso

“Quello che è successo ieri nella zona delle stazioni di Varese non è concepibile. Esiste un’emergenza sicurezza, in un’area che negli ultimi anni è andata progressivamente verso un sempre maggiore degrado, alla quale l’amministrazione comunale del PD non è riuscita a porre un freno”.

Così Matteo Bianchi, Deputato della Lega, e Marco Pinti, Consigliere comunale a Varese, sul caso del 35enne fermato dalla Polizia con un coltello in mano e i vestiti sporchi di sangue.

“La Lega – sottolinea Bianchi – nella Legge di Bilancio ha chiesto di inserire più fondi per le assunzioni di nuovi agenti di Polizia, così da aumentare le dotazioni delle Questure delle aree urbane. Una richiesta bocciata dalla maggioranza PD-Cinquestelle. Oggi, purtroppo, a seguito dell’evento accaduto a Varese, risulta ancora più evidente come sia estremamente necessario che il Governo sviluppi azioni per dare strumenti adeguati alle Forze dell’Ordine, alle quali va il nostro plauso per le azioni che riescono a portare a buon fine, nonostante le difficoltà in cui sono costrette a lavorare”.

“Appare del tutto evidente l’assenza della Giunta Galimberti sul tema della sicurezza in un’area sempre più problematica – spiega il Consigliere Marco Pinti – mentre si riempiono la bocca parlando di grandi progetti, non si rendono conto di quello che sta avvenendo in città, del degrado che ormai caratterizza non solo l’area delle stazioni, fortemente peggiorata in questi ultimi tre anni, ma le zone del centro attigue”.

“Sulla sicurezza, a pochi mesi dalla fine l’amministrazione comunale ha fallito – conclude Pinti – e l’unico atto di responsabilità che si possa fare per il bene della Città consiste nel ricevere le dimissioni dell’assessore alla Polizia Locale, il Vicesindaco Daniele Zanzi”.