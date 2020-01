Laboratori artistici allo Spazio Farioli

“Filobus” in partenza allo Spazio Arte Carlo Farioli. Un titolo intrigante quello dei nuovi laboratori che l’Associazione culturale propone ad adulti e bambini.

Si tratta di un progetto a cura di Giovanna Massironi, che prevede incontri settimanali con l’arte destinati a chi desidera esprimere la propria creatività attraverso la scoperta e l’utilizzo di materiali tessili, dal filo al tessuto. Filobus contempla un mondo dinamico, in movimento del quale tutti possono fare parte; è un modo attuale per far rivivere la tradizione tessile della città di Busto Arsizio trasformandola in vera e propria produzione artistica capace di raccontare e valorizzare gli elementi della contemporaneità.

“Il filo – spiega Giovanna Massironi- diventa uno strumento per legare e creare relazioni tra esseri umani, parole, idee e mondi diversi. L’obiettivo infatti è quello di dare vita a legami. Le arti tessili possono essere sperimentate da tutti; non presentano vincoli tecnici pertanto si configurano come un’attività libera nella quale è possibile far confluire moltissima energia. L’utilizzo dei materiali è illimitato e consente contaminazioni infinite. Si inizierà osservando la natura e i suoi elementi, toccando i materiali a disposizione, testandone le qualità, le consistenze e i volumi per trarne sensazioni tattili e visive capaci di creare ispirazione”.

Verranno messi a disposizione dei partecipanti diversi tipi di filati, tessuti, materiali di differente natura e strumenti per l’assemblaggio. Ogni partecipante potrà decidere se sviluppare un progetto individuale o un’opera collettiva.

I corsi, che saranno un appuntamento permanente dello Spazio Arte Carlo Farioli, si svolgeranno nei giorni di mercoledì, nella sede di Spazio Arte Carlo Farioli (Via Silvio Pelllico, 15), dalle 16 alle 18.

Spazio Arte Carlo Farioli, via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio – T. 388 4957878

Orari: giovedì-sabato 16.30/19; domenica 10.30/12 – 16.30/19

www.farioliarte.it