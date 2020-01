L’Amca inizia il girone di ritorno tra le mura amiche

L’Amca Varese torna sul campo di casa, da imbattuta capolista del girone A, per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket in carrozzina. Un girone che sarà quasi per intero disputato tra le mura amiche, visto che fino a ora la squadra di coach Fabio Bottini ha effettuato una lunga serie di trasferte per altro tutte concluse con i due punti in carniere.

Ad affrontare i biancorossi al PalaCusInsubria di via Monte Generoso, sabato 25 (dalle ore 17), sarà la formazione romagnola della Road Motor Rimini che fino a ora ha conquistato due vittorie e che dunque si trova ben lontana in classifica dalla Handicap Sport Varese che sta tenendo ritmi da “corazzata”. In sei partite, l’Amca ha vinto con uno scarto medio di 52 punti e il match di andata non ha fatto eccezione visto che i riminesi furono sconfitti con il punteggio di 23-83. (foto in alto: Mario Paonessa)

L’Amca deve comunque sfruttare tutte queste occasioni per preparare al meglio sia il tradizionale appuntamento internazionale in programma nei primi giorni di marzo, sia soprattutto i playoff del campionato, situazioni in cui la musica sarà decisamente diversa. Ricordiamo infatti che una sola squadra di Serie B verrà promossa al piano di sopra: vincere il proprio girone è importante, ma non è condizione sufficiente per tornare laddove Varese vuole.