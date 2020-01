L’assessore Cattaneo visiterà la scuola primaria

L’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo sarà ospite della primaria di Bardello “Ildegondo Molinari”.



Il prossimo 31 gennaio, l’assessore verrà in vista dopo che, nella scorsa primavera, gli alunni della scuola gli avevano preparato e fatto recapitare, tramite il Sindaco Luciano Puggioni, una pergamena dedicata alla Giornata del Verde Pulito.

L’incontro sarà occasione per parlare di ambiente e soprattutto del lago di Varese che sta molto a cuore non solo all’Amministrazione comunale di Bardello, ma anche alla Regione e all’Assessore Cattaneo.

«L’attenzione che Regione Lombardia sta riservando alla tematica del lago e al suo risanamento è fondamentale per intraprendere azioni concrete che possano riportare le acque del lago in condizioni ben diverse da quelle nelle quali versano da ormai troppo tempo – comentano il sindaco Puggioni e l’assessore all’istruzione Iolanda Ossola – La scuola primaria di Bardello, che ha partecipato per anni al progetto Green School, cerca di avvicinare alunni e famiglie al rispetto dell’ambiente e ha tra i suoi obiettivi educativi quello di costruire senso civico e attenzione all’ecologia: spazia dal “Progetto orto” nel giardino della scuola, alla partecipazione alle giornate di Verde Pulito che l’Amministrazione comunale da anni promuove.

Certamente a Bardello quando si parla di ambiente si parla anche e soprattutto di lago».

Quest’anno la scuola primaria ha favorevolmente accolto la proposta dell’Amministrazione comunale, inserendola nel proprio Piano dell’Offerta Formativa, di un nuovo progetto affidato a Tiziana Zanetti e alla sua famiglia, che ha per tema il Lago di Varese: la famiglia Zanetti, infatti, è una delle più antiche famiglie di “gente di lago” e conserva archivi dedicati alla storia e alla cultura del lago. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di rendere questo tema un elemento fondamentale per la vita del paese, partendo proprio dalla sensibilizzazione dei più giovani.

Il progetto coinvolgerà le classi quarta e quinta. Sono previsti degli incontri a scuola: in classe quarta con l’evidenziazione degli aspetti ambientali, in classe quinta con la valorizzazione della cultura immateriale e con un approfondimento specifico sul percorso delle acque dal Campo dei Fiori al lago.

Sono previste inoltre un’uscita per gli alunni sulle sponde del lago, a metà primavera, e una conferenza conclusiva aperta al pubblico nel corso del mese di maggio.

Nel progetto si parlerà di cultura immateriale del lago, descritta attraverso gli strumenti della pesca, del “saper fare” della gente di lago, degli aspetti ambientali e paesaggistici e degli elementi di “tutela” del patrimonio culturale lacustre.