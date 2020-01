Le sardine riempiono la piazza di Varese

Sono arrivate in tante, da tutta la provincia, le Sardine varesine che oggi pomeriggio hanno dato vita ad un flash mob in piazza San Vittore a Varese.

Le persone hanno riempito la piazza nel cuore della città, per portare il messaggio di questo “movimento” che anche nel Varesotto registra molti simpatizzanti.

Una piazza piena di colori, di bandiere della pace e di “sardine della Memoria”. In tanti infatti hanno raccolto l’invito degli organizzatori a vestirsi con mille colori, per ricordare che oggi è la Giornata di mobilitazione internazionale per la pace.

Un’altra importante ricorrenza si è intrecciata con il flash mob di Varese: lunedì sarà celebrato il Giorno della Memoria, e in piazza San Vittore si sono scambati pesciolini di cartone con un nome. Il nome di una persona da ricordare, perché nella sua vita ha patito la persecuzione per motivi razziali, politici o di discriminazione.

Un terzo tema ha caratterizzato la manifestazione delle sardine varesine, quello della solidarietà. In piazza è stato allestito un punto di raccolta per indumenti da donare alla Caritas Ambrosiana che assiste attraverso le sue strutture persone in difficoltà.

Sul palco si stanno alternando momenti di musica e interventi che hanno ribadito lo spirito di questo movimento che si ispira ai valori dell’antifascismo, della pace, della buona politica e della lotta al razzismo e alla discriminazione di genere.