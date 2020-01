Le sfide per la nuova Commissione e per l’Eurozona in un mondo instabile

Alla luce della sempre più delicata situazione internazionale e in vista della Conferenza sul futuro dell’Europa, il Movimento federalista europeo e la Gioventù federalista europea di Varese, in collaborazione con le Acli di Varese, si interrogano su come superare – grazie a un salto in chiave federale – l’impotenza nazionale e europea.

L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio alle 21 presso la sede provinciale delle Acli con l’esperto di mercati finanziari Carlo Benetti e il giornalista Silvestro Pascarella. «Ci interrogheremo sugli scenari che si prospettano alla luce delle sfide economiche e geopolitiche che evidenziano quanto sia indispensabile ed urgente rilancio della costruzione europea – spiega Matilde Ceron segretaria MFE Varese -. Una svolta per un’Europa davvero sovrana indicata come obiettivo anche dal Parlamento europeo con la risoluzione sulla Conferenza sul futuro dell’Europa approvata la scorsa settimana. La serata sarà anche occasione per rinnovare il nostro impegno per una #vareseeuropea e l’invito ad aderire alla rete che abbiamo lanciato lo scorso anno sempre più attuale in vista della consultazioni in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa».

L’iniziativa si terrà alla vigilia della Giornata di mobilitazione internazionale per la pace del 25 gennaio promossa dalla Tavola per la Pace – a cui aderiscono anche Mfe e Gfe – che chiede l’impegno dell’Unione per “spegnere le guerre e accendere la pace” in risposta alle crisi Mediorientale.