L’epifania a Bizzozero è con il presepe vivente

Lunedì 6 gennaio 2020, per un giorno, Bizzozero torna ad essere Betlemme, con “La notte di Betlemme”, presepe vivente che verrà messo in scena per la seconda volta, dopo il successo del 2019.

Il villaggio si animerà alle 16 con l’arrivo degli abitanti in corteo. Alle 17 invece avrà inizio la sacra rappresentazione del presepe, che si concluderà davanti alla capanna della natività.

Durante l’evento saranno raccolti generi alimentari che saranno consegnati alla Caritas parrocchiale per le famiglie bisognose.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia dei santi Evasio e Stefano di Bizzozero, e dalla Comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi di Varese con il parternariato del Comune di Varese. L’ingresso è libero.