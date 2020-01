Mariangela Martino in scena alla Cuac

Nella programmazione per cicli mensili al circolo Arci Cuac, questa è la settimana del teatro: venerdì 31 gennaio Mariangela Martino sarà in scena con “Riso al latte”.

Uno spettacolo scritto e interpretato da Mariangela Martino, alla voce e pianoforte.

“Le disavventure quotidiane con la banca, col mondo del lavoro, con gli sportelli pubblici, con i parenti, con il condominio, ecc… viste con lo sguardo dell’ironia, per ridere delle nostre fragilità ed ammettere i nostri veri sentimenti”.

Il circolo apre alle 20, lo spettacolo inizia alle 21.

Il circolo Arci Cuac si trova in via Torino 64 a Gallarate. Ingresso libero con tessera Arci 2019/2020, valida per ogni circolo di Lombardia.