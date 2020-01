Pedone investito, all’ospedale col braccio rotto

È stato travolto mentre camminava sulla strada statale 394 che collega Cocquio Trevisago a Gemonio. A finire a terra un uomo di 49 anni che nell’impatto col veicolo si è fratturato un braccio: è successo attorno alle 10 all’altezza della Contrada Salvini.

Sul posto il 118 ha inviato un elisoccorso atterrato in un prato poco distante: i sanitari oltre ad aver immobilizzato il ferito e operato sulla frattura hanno caricato il paziente sul velivolo per il trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri.