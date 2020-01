Sarà il meteo il tema della sfilata di carnevale

Tradate si prepara al carnevale.

Ieri, 16 gennaio, si sono riuniti, invitati dall’Assessore alla Cultura Erika Martegani, i rappresentanti dei Rioni cittadini, Pro Loco, Associazioni Amici dell’Asilo di Abbiate, Associazione Quelli delle Ceppine, Comitato Genitori, Bande Cittadine, Associazione Commercianti e Parrocchia che hanno stilato il programma dell’edizione 2020.

La festa sarà sabato 29 Febbraio, tema “…NON SOLO METEO…” e inizierà con le due sfilate di carri appositamente realizzati, che partiranno dal Rione Ceppine e dal Centro di Abbiate, con un percorso che confluirà in Piazza Mazzini.

La Pro Loco provvederà a offrire chiacchiere e cioccolata e i bambini presenti verranno coinvolti in attività di animazione, balli ecc., non mancherà un grande spettacolo musicale con la Cartoon Band TOONBUSTERS .

Già dalle ore 14,00 sia alle Ceppine che ad Abbiate ci sarà il ritrovo dei gruppi di sfilata che saranno intrattenuti da musica diffusa trucca bimbi, bolle di sapone e altre sorprese.

I due cortei partiranno alle ore 15,00 l’arrivo previsto in Piazza Mazzini alle ore 15.45, dove comincerà lo spettacolo musicale della durata di circa due ore; le sigle dei Cartoni animati hanno accompagnato la nostra infanzia, i TOON BUSTERS con tantissimi brani delle più famose sigle tv da Mazzinga, Magica Emi, Jem, Mio Mini Pony, Denver, Peter Pan, Dragon Ball, Pokèmon, Digimon ci faranno tornare tutti ..bambini.

Soddisfatti tutti gli organizzatori consapevoli che è importante per una società e per una collettività mantenere e coltivare il legame con le proprie origini, con la propria storia e tradizioni, nonchè perché l’evento e anche un’occasione per valorizzare e vivacizzare il centro cittadino, portando in piazza adulti, bambini e famiglie intere, con un unico scopo: divertimento.

L’Associazione Quelli delle Ceppine provvederà alla realizzazione di n. 2 carri allegorici con partenza da Via Rossini, Ceppine.

L’Associazione Amici dell’Asilo di Abbiate provvederà alla realizzazione di n. 2 carri allegorici con partenza da Via Vittorio Veneto ad Abbiate.

La Pro Loco provvederà alla realizzazione di banco per distribuzione chiacchiere e cioccolata e l’Assessorato alla Cultura organizzerà lo spettacolo e gli intrattenimenti di animazione.

A proposito di METEO ….. in caso di maltempo la sfilata non verrà svolta e il concerto sarà organizzato presso il Cinema Comunale Paolo Grassi con ingresso però fino ad esaurimento posti.