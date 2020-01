Nuovo sito e pagina facebook per il Comune

È online il sito del Comune di Fagnano Olona nella sua nuova veste grafica, realizzato con tecnologie open source. In contemporanea è stata attivata anche la pagina facebook ufficiale dell’ ente Comune di Fagnano Olona (@comunefagnanoolona).

Il nuovo portale risponde in tutti i suoi aspetti alle linee guida per i siti web di Regioni e Comuni fornite da Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale. In homepage il cittadino trova le ultime news, gli eventi aggiornati e la parte dei servizi più richiesti, dall’albo pretorio al SUAP. Nel menu superiore si accede alle info pratiche, orari uffici e amministrazione.

La nuova piattaforma mette così a disposizione un insieme coordinato di semplici strumenti per l’aggiornamento del sito comunale, rendendo la vetrina dell’ente alla portata di tutti i cittadini.

Saranno nelle prossime settimane implementati gli strumenti, dall’invio della newsletter su richiesta alla promozione dell’app già esistente alla realizzazione di sondaggi. Tutti gli articolo sono linkabili e condivisibili su social e applicazione di messaggistica, e l’utilizzo di tag permette una ricerca più semplice e diretta da parte dell’utente.

Naturalmente il sito è responsive: la realizzazione dell’interfaccia è stata pensata, oltre che per essere compatibile con i requisiti di accessibilità e visualizzabile sui principali browser desktop, anche per essere adattabile al tipo di dispositivo, cellulare, tablet, pc, sulla quale verrà visualizzata.