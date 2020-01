Trappola Bressanone per il neo-capolista Varese

Ultimo appuntamento di campionato per i Mastini prima delle attese finali di Coppa Italia di Italian Hockey League che si disputeranno alla MeranArena il 18 e 19 gennaio davanti – anche – a un bel numero di tifosi varesini. La squadra di coach Da Rin, uscita alla grande dal primo turno della seconda fase, è subito chiamata a difendere il primato appena riconquistato grazie al successo per 6-4 sull’Appiano. Sabato sera, 11 gennaio alle ore 20, i gialloneri scenderanno in pista a Bressanone contro quei Falcons che hanno appena fatto “saltare il banco”, superando il Merano a domicilio e permettendo il sorpasso in vetta a Perna e soci.

I Mastini, quindi, vogliono evitare che venga applicata la par condicio e dovranno presentarsi nella località della Valle Isarco con la manopola della concentrazione posizionata sul massimo. Anche per “difendere” lo scatto in avanti effettuato giovedì sera nel primo turno di Master Round: il calendario metteva infatti di fronte le prime tre della classifica (tutte in casa) con le squadre dal quarto al sesto posto e i gialloneri sono stati gli unici a vincere e mantenere il fattore campo. Da Rin potrà di nuovo schierare l’ultimo arrivato Alessio Piroso che ha dato buoni riscontri all’esordio: per lui è pronto un posto in terza linea con Asinelli e M. Mazzacane mentre la seconda è ormai il regno dell’altro innesto in corsa, Daniel Ross Tedesco.

Il Bressanone di coach Prochakza aveva terminato con alcune sconfitte la prima fase, scendendo in classifica fino al sesto posto, ma va anche ricordato che i Falcons hanno dovuto far fronte a numerosi infortuni lungo l’arco del torneo. Dotati di buon pattinaggio però, i bolzanini restano un osso duro anche perché hanno tanti giocatori in grado di lasciare il segno: Purdeller ha punito due volte il Merano, Bona è stato cannoniere nella prima fase davanti a Sottsass e Tauber mentre alcuni giovani hanno già trovato il modo di farsi notare. In porta, sfida a distanza tra Tura e Kosta, entrambi oltre il 90% di parate all’attivo nelle prime venti partite. Il match sarà diretto dai signori Lazzeri e Tirelli con l’assistenza di De Toni e Da Pian; per i tifosi consueti aggiornamenti su Radio Village.

MASTER ROUND – 2° turno

PROGRAMMA: Appiano – Pergine (19,30); Bressanone – VARESE (20); ValpEagle – Merano (20,30).

CLASSIFICA: VARESE 18; Merano 17; Pergine 14; ValpEagle 13; Bressanone 11; Appiano 10.

PUBBLICO: VARESE TERZA PIAZZA

La IHL ha intanto comunicato i dati relativi alle presenze di pubblico negli stadi in cui si disputano le partite del secondo campionato nazionale. In questa graduatoria, il Varese è terzo alle spalle di ValpEagle e di Valdifiemme: 5.386 i tifosi contati sugli spalti del PalAlbani nelle prime dieci gare disputate tra le mura amiche, un dato praticamente sovrapponibile a quello della prima gara (quella di giovedì con l’Appiano) di Master Round con 535 spettatori. Sorprendente il fatto che le prime tre squadre di questa classifica siano al di fuori del territorio della provincia di Bolzano: il top a Torre Pellice dove la Valpe ha un grande seguito tanto più che la squadra è neopromossa e sta disputando un torneo eccellente (757 spettatori di media). Bene anche il Valdifiemme nonostante risultati non esaltanti (698) mentre alle spalle dei Mastini c‘è la favorita Merano con 430 tifosi sugli spalti. Unterland e Alleghe fanno meglio in tribuna che non in pista mentre la cenerentola del campionato è il Como che richiama appena 130 spettatori a serata.