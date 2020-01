Un concerto per aiutare Andrea, colpito da un melanoma

Sabato 1 febbraio, nella Sala delle Carrozze del Centro Gulliver a Varese in via Albani 91 verrà proposto un concerto pop-gospel dalla “Compagnia delle Gru”.

La serata è realizzata in collaborazione con il Centro “Gulliver” e il Circolo ACLI di Giubiano. È una occasione per presentare una raccolta fondi destinati a sostenere le cure di Andrea Rossi, 26 enne luinese con un grave melanoma al piede. Con i fondi raccolti sarà permessa la prosecuzione delle cure in corso presso una struttura israeliana. L’iniziativa è stata attivata dagli stessi amici di Andrea.