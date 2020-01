“Vecchio cinema Rosmini”, al via la quinta edizione

Il teatro amatoriale si prepara ad arrivare a Stresa. Dal 15 febbraio al 21 marzo 2020 si terrà la quinta edizione della rassegna “Vecchio Cinema Rosmini”.

Un appuntamento molto atteso dagli amanti del teatro e che si conferma attento alla solidarietà. Il ricavato verrà interamente devoluto a supporto delle diverse attività oratoriane di Stresa e per l’acquisto delle attrezzature di un nuovo mezzo dei vigili del fuoco.

La rassegna sarà ospitata dal cinema Rosmini ad esclusione dell’appuntamento di sabato 14 marzo che si svolgerà al Palazzo dei Congressi. Il calendario si apre il 15 febbraio alle ore 21 con la compagnia Tanto di Cappello di Oleggio con lo spettacolo “Perfetti Imperfetti” con Danilo Abbienti, Marta Spaini, Viola Martini, Dario Martini e Francesco Sorrentino.

Seguirà sabato 22 febbraio il monologo “Credevo, speravo e invece…” con l’attrice, cantante e cabarettista Marisa Rampin che vanta una lunga carriera nel cinema, teatro, cabaret ed importanti collaborazioni con artisti quali Domenico Modugno e Nilla Pizzi.

Il 29 febbraio sarà in scena la compagnia di Domodossola TNT, Teatro Nuovi Talenti, con lo spettacolo “La serva padrona”.

Il 7 marzo è la volta della compagnia E…dizione straordinaria con lo spettacolo “Speriamo siano femmine!” con Monica Rosiello, Patrizia Viscardi, Raffaella Gambuzzi e regia di Domenico Rodinò.

Il 14 marzo sarà la compagnia di Verbania “I Quattrogatti”, vincitrice di numerosi premi del Festival del Teatro Amatoriale con la commedia “Camera con svista”. Tra gli interpreti Gianrocco Muggeo, Barbara Vesco, Marco Morandi, Sergio Merletti, Carla Della Savina regia di Paolo Sulas.

La rassegna si chiude il 21 marzo con la Cumpagnia dul dialett di Intra, attiva da più di quarant’anni, con la commedia dialettale “Ul suspett” scritta da Gabriella Bonazzi. “Vecchio cinema Rosmini” è un evento fortemente voluto ed ideato da Cesare Tacconi, commerciante della zona che si occuperà anche della direzione artistica. Presidente della compagnia E…dizione Straordinaria fondata nel 2002, il Tacconi nel 2009 era stato tra gli organizzatori della festa nazionale del teatro amatoriale che si era svolta a Stresa nel Palazzo dei Congressi in collaborazione con la federazione italiana teatro amatori. La rassegna si svolge grazie al patrocinio e il sostegno del Comune di Stresa con la collaborazione della locale sezione Avis e il sostegno di Carrefour Stresa, United colors of Benetton, Emozioni e Gioie, Antica Murrina e Mauro Rigo Broker di Verbania.

I biglietti sono in vendita negli uffici della pro loco, nel negozio United colors of Benetton di via Roma e alla biglietteria del teatro al costo di €10 e €7 ridotto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3493739761 oppure scrivere a tacconi.cesare@gmail.com.