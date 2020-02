Cfp Luino, torna la “cena dei falegnami”

Sarà il momento giusto per fare il punto della situazione su un progetto che vede Luino come il centro principale del Varesotto per l’offerta formativa nel settore degli operatori del legno.

Scuola di vecchia tradizione in città che vede professori di eccellenza schierati in prima linea per non far morire un’abilità che deve però fare i conti coi cambiamenti del mondo, per un mestiere tuttavia mai sparito, quello di falegname.

Nel 2018 venne potenziato il corso di questo settore e «a quasi due anni di distanza abbiamo ritenuto che sia quanto mai opportuno rifare il punto sulla situazione, invitando di nuovo le aziende del settore e la ditta Biesse di Pesaro che ha donato all’Agenzia il software bSolid, con il quale operano le sue macchine. Su questo software

due dei nostri insegnanti hanno iniziato un corso di formazione, anch’esso fornito gratuitamente dall’Azienda, con la prospettiva di riuscire a sperimentare didatticamente il nuovo programma nel corso del 2020, e magari in futuro anche praticamente, con una macchina adeguata.per rinforzare il processo di promozione e sviluppo del corso per Operatore del legno», dicono dal Cfp di Luino.

Il momento per tirare le somme sarà una cena a inviti fissata per il prossimo 20 febbraio a cui parteciperà anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

“L’intento è quello di portare gli studenti laddove ci sono i posti di lavoro qualificati da occupare, e le aziende a collaborare con noi in quel virtuoso processo di formazione del personale che deve contribuire a garantire il loro sviluppo futuro, cercando di realizzare al meglio il compito di un soggetto pubblico qual è l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese”, concludono dal Cfp di Luino.