Esami e visite anche di domenica al Poliambulatorio Beccaria

Dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette.

Il poliambulatorio Beccaria di via Marrone angolo via Corridoni di Varese aumenta i suoi giorni di apertura.

Dal prossimo 23 febbraio, infatti, sarà possibile accedere ai servizi sanitari offerti anche di domenica.

Mentre durante la settimana il centro è aperto dalle 6.30 alle 19.30, nei weekend, gli orari saranno dalle 7.00 alle 17 di sabato e dalle 7 alle 12 di domenica, con il servizio prelievi regolarmente funzionante da le 7.00 alle 10.30.

«Il tempo è un bene sempre più prezioso, specie se si parla di salute – commenta l’amministratore delegato Claudio Pucci – Proprio per rispettare il tempo di ciascuno e per venire incontro alle esigenze dell’utenza, il Centro Polispecialistico Beccaria ha ampliato i propri orari, aprendo anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina. L’apertura 7 giorni su 7, in vigore dal 22 febbraio, rappresenta una novità assoluta in tutto il panorama sanitario varesino ed è segno di una collaborazione sempre più forte tra sanità pubblica e privata, avente un obiettivo comune: rispondere alla domanda di salute del cittadino e migliorare così anche il funzionamento del SSN».