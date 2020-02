Escursione con le ciaspole al monte Cazzola all’alpe Devero

Domenica 16 febbraio il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole sul monte Cazzola nel Parco Regionale Devero – Veglia.

Descrizione itinerario escursione: Si parte dall’Alpe Devero (1634m) (bar, ristoranti, servizi igienici), ci si dirige verso la partenza dell’impianto di risalita, si raggiuge la frazione di Piedimonte (1644m) e da lì inizia la salita nel bosco verso l’Alpe Misanco (1907m). Si continua su terreno aperto per raggiungere la cupola sommitale del Monte Cazzola (2330m). Ritorno dallo stesso itinerario di salita. Accompagnatori GianLuigi 3356192247 – Gianni 3387768131 Tempo totale escursione h5.00 – Dislivello 700m – Difficoltà WE Percorso Stradale: Luino, Laveno, Traghetto per Intra delle ore 7:30, Domodossola, Crodo, Baceno, Goglio, Alpe Devero.(posteggio a pagamento)

Programma Ore 6.55 appuntamento presso posteggio Porto nuovo a Luino Ore 7.00 partenza con mezzi propri per Laveno – traghetto ore 7.30 – proseguimento per Devero. Pranzo al sacco Abbigliamento alta montagna – Materiali: ciaspole – bastoncini – ARTVA – pala – sonda

Escursione gratuita con condivisione spese auto – posteggio – traghetto Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it