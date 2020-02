Federmanager ha premiato i migliori dieci dirigenti lombardi

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì, nel parco-museo del Volo “Volandia” a Somma Lombardo (via per Tornavento 15) la semifinale Lombardia del Premio giovane manager.

Promosso dal Gruppo Giovani, il Premio Giovane Manager 2019 ha scelto “Codice Green” come tema conduttore.

Alla sua terza edizione, il premio giovane manager, dedicato agli iscritti a Federmanager con meno di 44 anni, ha come obiettivo la valorizzazione del ruolo e il riconoscimento delle competenze dei giovani manager ed è realizzato in collaborazione con Hays Italia, primaria società di executive search, che offre supporto nelle fasi di selezione dei manager candidati al premio. Nella valutazione delle candidature sono stati presi in considerazione il percorso di studio e di carriera, l’anzianità nel ruolo, eventuali menzioni per meriti professionali speciali e la motivazione della candidatura.

L’evento, aperto da Antonio Ieraci, delegato provinciale gruppo giovani Federmanager, ha costituito l’ultima semifinale in seguito a quella di Roma, che si è tenuta il 28 gennaio per il centro sud; di Genova, il 7 febbraio per il nord ovest e quella di Verona il 14 febbraio per il nord est.

«I giovani manager sono oggi chiamati a raccogliere e a saper governare le diverse sfide poste dai

temi dello sviluppo e della sostenibilità», ha affermato il presidente Federmanager Varese Eligio

Trombetta, precisando che «con questo riconoscimento, sviluppato proprio su questi temi, Federmanager dimostra ancora una volta, la sua attenzione alla valorizzazione del talento, delle competenze e del merito dei giovani nella nostra società, presente e futura; Federmanager vuole avere un futuro lungo e brillante e pertanto crediamo sia importantissimo investire nei giovani».

A seguire, la tavola rotonda dal titolo la “Sostenibilità in volo”, moderata da Gianpiero Tufilli, ha proposto diversi punti di vista sul tema tramite Andrea Urbinati, ricercatore del Centro sull’innovazione tecnologica e digitale Liuc Business School; Emanuele Merlo, VP Research & Innovation presso Leonardo Aircraft Division, toccando infine l’ambito manageriale con Federico Mioni, direttore Federmanager Academy.

I dieci i manager vincitori che hanno superato la selezione tra centinaia di candidati della

Lombardia sono: Massimiliano Bariola, amministratore delegato Simai Spa Toyota Material Handling; Paola Boromei, Executive Vice president human resources & organization, Snam; Fabrizio Botta, director of Global Strategy, commercial & tendering onshore E& C division, Saipem Spa; Gianantonio Bottarini, Chief operating officer and Chief financial officer, Siat Spa; Francesco Calcagnile, Commercial operations director divisione Luxottica Wholesale Global Channels; Riccardo Del Duca, Head of customer support management – Military Operators & Commercial / dual Use Europe/Africa/Asia; Francesca Paludetti, Head of mergers & acquisitions, Gruppo Sapio; Vincenzo Renzo, Plant manager, Rotork; Francesco Sasso, Group director supply chain, Isagro Spa; Giovanna Stocco, Cfo, Satisloh Italy Srl.