Indagini patrimoniali: come ti smaschero il debitore

Le indagini patrimoniali sono procedure che vengono svolte in modo dettagliato ed efficace da persone competenti; professionisti qualificati del contesto commerciale; ci sono anche metodi più mirati e approfonditi che vengono espletati dalle agenzie di investigazione. Un’indagine patrimoniale può essere svolta da un semplice servizio di informazioni commerciali, ma da un’agenzia investigativa forse il metodo ha una valenza maggiore e tempi più brevi. Le indagini patrimoniali servono a stabilire con certezza il valore e la portata delle somme in possesso di un’impresa o di una persona singola, accertamenti in merito alle sue proprietà finanziarie.

Indagini spesso necessarie e dovute

Perché diventa necessario fare queste indagini? Queste sono procedure, diciamo di emergenza, si mettono in atto quando un debitore non fa onore ai suoi debiti, quindi un’analisi dettagliata delle persone fisiche o delle aziende che hanno debiti o insoluti serve a rintracciare le medesime e a porle di fronte ai propri doveri debitori; a volte le indagini patrimoniali vengono svolte anche in caso di firme di contratti a conclusione di affari commerciali, per essere certi di instaurare un rapporto di collaborazione lavorativa con chi sia in grado di pagare e assolvere agli impegni presi.

Indagini a norma di legge sempre

Pur rispettando e agendo nei termini di legge e di tutela della privacy un investigatore esperto ha la qualifica per seguire e rintracciare tutti i beni che sono stati in qualche modo resi occulti, proprio per non incorrere nella richiesta di assorbimento dei debiti, le indagini patrimoniali finanziarie servono anche a titolo preventivo nei confronti delle persone fisiche o aziende che hanno delle collaborazioni in atto. Ma che non danno molta affidabilità. le indagini si svolgono con una prima raccolta di dati. che serviranno ad accertare l’affidabilità economica di una società o di una persona fisica; in precedenza alla stipula di contratti o collaborazioni finanziarie. In altri casi invece l’indagine verrà utilizzata per porre di fronte all’obbligo di onorare i debiti le persone e aziende morose.

Risultati concreti e risolutivi

L’indagine patrimoniale va a scoprire, mediante mezzi e strumenti di vario tipo e applicazione tutte quelle attività lavorative che vengono svolte in nero, proprio per non essere soggetti all’obbligo dei pagamenti; va anche a scoprire nuovi investimenti, nuove imprese, proprietà immobiliari, e nuove attività non dichiarate, ovvero mantenute nascoste per evadere dai propri oneri commerciali e fiscali. Come già detto le indagini patrimoniali possono essere estremamente utili ma anche addirittura necessarie quando ci si trova di fronte al bisogno di rintracciare tutti i beni materiali in possesso di una società o di un privato, quando questi sono debitori non in regola con i pagamenti di qualunque genere; una volta venuti a conoscenza dell’ammontare del patrimonio dei morosi si possono avviare azioni legali per il recupero del credito.