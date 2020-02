Omaggio alla danza con il Gran galà del balletto

Si terrà sabato 22 febbraio, alle 21, il quarto e ultimo appuntamento della rassegna teatrale musicale organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Arona che vedrà il palazzo dei Congressi “Marina e Marcello Salina” ospitare la compagnia Balletto di Milano.

Previsto un programma variegato che riunisce le più belle creazioni realizzate in esclusiva per la compagnia in cui sono messe in evidenza le straordinarie doti tecniche ed artistiche di tutti i danzatori. Il Gran Galà del Balletto di Milano è un omaggio ai grandi balletti del repertorio classico e un tributo al compositore Giuseppe Verdi grazie alla partecipazione dei Verdi in Danza. La serata si aprirà con un balletto classico per eccellenza: il “Lago dei Cigni” che vedrà Angelica Gismondo e Alessandro Orlando come interpreti principali.

Impegnati tutti i solisti della compagnia nella “Carmen” che, insieme ai prestigiosi Verdi in Danza, renderanno omaggio ad un grande compositore italiano Lo “Schiaccianoci” verrà magistralmente interpretato da Giordana Roberto e Federico Mella. “Le mille e una notte di Sheherazade” chiuderanno con il un tripudio di danza, colori e vivacità. La splendida Angelica Gismondo insieme ad Alessandro Orlando vedranno in scena tutti i protagonisti di questa serata.

«Sono molto soddisfatta del riscontro da parte del pubblico che ha dimostrato di apprezzare anche quest’anno le nostre proposte – commenta l’Assessore alla Cultura di Arona, Chiara Autunno -. Le meravigliose coreografie del Balletto di Milano chiuderanno una stagione molto ricca che ha visto la collaborazione fra la nostra amministrazione e importanti associazioni, impegnate da anni in ambito culturale e musicale».

La prestigiosa Compagnia, diretta da Carlo Pesta è riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è titolare di “Riconoscimento di rilevanza regionale – Regione Lombardia” ed è patrocinata dal comune di Milano. Ambasciatrice della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto il mondo, è considerata tra le realtà di maggior livello artistico. Per l’evento sono riservati 20 biglietti a € 5,00 destinati a giovani tra i 18 e i 25 anni compiuti, acquistabili solo in prevendita fino ad una settimana prima della rappresentazione. Per l’acquisto e informazioni si può contattare l’ufficio turistico in largo Vidale tel. 0322 243601.