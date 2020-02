Questa mattina alle 9 e 40 il Sacro Monte è su Rai Uno

Domenica 16 febbraio 2020 alle 9.40 su Rai 1, si parlerà del Sacro Monte di Varese nella trasmissione “Paesi che vai…” che sarà dedicata ai solenni Sacri Monti lombardo-svizzeri e della Madonna Nera. Il portale www.sacrimonti.net descrive così questo patrimonio dell’umanità. (nella foto il sacro Monte di Varese in una foto di Roberto Lucchini)

Livio Leonardi, ideatore e conduttore del seguitissimo programma – che gode del Patrocinio del MIBACT – condurrà il suo pubblico sulle tracce dei solenni Sacri Monti lombardo-svizzeri e della Madonna Nera. Un tema assai affascinante e dibattuto quest’ultimo, che si riverbera nei secoli in bilico tra storia e leggenda!

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai 1, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito, proprio per questi motivi, di importanti riconoscimenti quali la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel Mondo o il Premio Internazionale Visioni per la TV della Fondazione Civita di Bagnoregio – solcherà dunque le terre di confine, al cospetto di una scenografia naturale maestosa. Essa incanta e strega con fiumi e torrenti, laghi e valli e con l’impeto degli svettanti monti alpini.