In San Vittore la “Veglia degli innamorati”

Venerdì 21 febbraio, a partire dalle 20.45, la Basilica di San Vittore di Varese ospiterà la Veglia degli Innamorati, una iniziativa curata dalla Commissione famiglia del Decanato di Varese insieme ad associazioni e movimenti ecclesiali attive in città.

La serata è rivolta a “tutte le coppie innamorate”, a prescindere dall’età, e si articolerà sul tema “Scintille d’amore”, che l’arcivescovo della diocesi di Milano, monsignor Delpini, ha suggerito ai giovani nel corso dell’appuntamento a loro rivolto.

Alla manifestazione prenderà parte don Stefano Colombo che, insieme al suo gruppo, accompagnerà la serata con un repertorio inedito in parole e musica, sottolineando appunto le tematiche scelte per l’occasione: «Scintilla, allegra e spaventata compagnia nella notte, presenza di cui nessuno si accorge nel chiarore del giorno. Vengo dal roveto che arde e non si consuma, vengo dall’intenzione generosa che vuole raggiungere il mondo. Non vengo da un proposito che mi sono fatto di essere utile, vengo da una grazia che mi ha fatto bruciare. La scintilla che si può anche chiamare vocazione e che va senza prevedere risultati, dove c’è un buio che attende di farsi luce, dove c’è una inerzia che sogna di farsi ardore, dove c’è una morte che sospira di farsi vita».

Al termine della veglia, le preghiere e le invocazioni saranno quindi raccolte e consegnate alle Suore Romite del Sacro Monte per rendere grazie a Dio dell’immenso dono ricevuto. Toccherà quindi a monsignor Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale di Zona, concludere l’incontro affidando alle coppie presenti il mandato perché siano esse stesse “scintille d’amore”.

La serata si concluderrà con un momento conviviale sul sagrato della basilica.