Si cerca Gianluca, sparito sabato da Maccagno

Da 48 ore non fa rientro a casa e i parenti chiedono aiuto per cercarlo. Si chiama Gianluca, per tutti Luca, ha 47 anni e vive a Maccagno dove si guadagna da vivere facendo lavori di manutenzione dei giardini.

«Da sabato non abbiamo sue notizie da Maccagno con Pino e Veddasca, dove vive», dice la sorella Nadia, che racconta che già in passato, ma d’estate, l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione.

È alto un metro e 80 e pesa 80 chili ed è vestito da lavoro. «Questa mattina andremo dai carabinieri a fare denuncia di scomparsa, chi lo avesse visto chiami il mio numero 3496638984, o quello di mia mamma Piera 3497156527».

L’auto guidata da Gianluca è una Golf targata BP626CY di colore grigio.