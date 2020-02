Tagli ai comuni, la situazione secondo la Lega

Le considerazioni della sezione cittadina della Lega Nord in merito alla situazione dei tagli ai comuni:

Non vogliamo entrare in polemica con il capogruppo del Pd Varesino a Palazzo Estense, ma vorremmo soffermarci sui nuovi dati, corretti dopo le proteste dei Sindaci (di tutti i colori politici, salvo l’Amministrazione di Varese, prona a difendere una posizione per puro spirito di partito).

Ciò che cita Conte sulle colonne di VareseNews è la proposta fatta da ANCI, grazie appunto alla sollecitazione dei Sindaci, anche quelli della Lega ovviamente.

Le cose non stanno proprio come viene riportato semplicisticamente.

Ha ragione Conte quando dice che dei 100 milioni aggiuntivi poco meno di 20 milioni arrivano in Lombardia. Tuttavia la nostra regione partiva da una assegnazione per il 2020 inferiore di ben più dei 20 milioni che ora vengono assegnati.

Ai 15.000.000 euro iniziali vanno anche aggiunti quelli del taglio al fondo di solidarietà comunale relativo al mancato ristoro per i comuni della tasi inquilini a seguito della nuova IMU, che ha unificato IMU e tasi appunto, cifre che vengono omesse dal calcolo del PD Varesino, non sappiamo se per dimenticanza o appositamente.

Per farla breve il taglio iniziale per la Lombardia era intorno ai 23 milioni. Il saldo quindi rimane negativo.

Se vogliamo dare qualche dato su Varese:

INTERA PROVINCIA, riduzione stimata inizialmente circa 2.100.000 milioni. Nuova attibuzione (dal nuovo fondo 100milioni) = 1.696.000 ( da tabella Anci). Il saldo quindi rimane negativo per circa 400.000 euro.

Su VARESE città il saldo negativo passa da meno 523.000 euro a meno 350.000 euro.

Questo per dovizia di numeri e non per difese di colore di sorta.