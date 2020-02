Uno chef tre stelle porta Davide diritto alla finale di Masterchef

E’ arrivata a pochi passi dalla sfida finale la nona edizione di Masterchef Italia. E a quella finale il gallaratese Davide Tonetti ci sarà.

E’ infatti tra i quattro che si giocherà la serata finale, che si svolgerà giovedì prossimo, 5 marzo: con lui, a contendersi la vittoria saranno Antonio, Marisa e Maria Teresa.

L’importante risultato è stato raggiunto in una serata piena di emozioni. Innanzitutto con una mistery box, che ha visto i concorrenti rimasti incontrarsi con i loro parenti più vicini: per Davide è arrivata l’amata moglie, che gli ha proposto di fare il suo risotto al radicchio.

La mistery è stata vinta da Nicolò con un piatto portato da suo fratello: una vittoria che gli ha permesso un bel vantaggio sull’invention test, che prevedeva di riprodurre due piatti di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. A vincerlo, in questo caso, è stato Marisa, riproducendo delle linguine dello chef di villa Crespi.

La terza prova ha previsto, invece, un volo in partenza dal terminal 1 di Malpensa: direzione Parigi, dove lo chef Yannick Alleno, che di stelle ne ha collezionate in tutto 8, ha ospitato i 5 concorrenti rimasti nel suo tre stelle Pavillon Ledoyen.

Una sfida ad altissimo livello, che ha visto lo chef complimentarsi con tutti loro. Ma per Alleno il migliore è stato Davide: una scelta che ha portato il gallaratese direttamente alla finale. A giocarsi, in un pressure test monotematico – ognuno dei rimasti doveva preparare un piatto con un solo ingrediente, lavorato in 4 modi diversi – la presenza alla serata finale sono stati quindi Maris, Maria Teresa, Antonio e Nicolò: e ad avere la peggio è stato quest’ultimo.