Weekend di metà febbraio, cinema e teatro

Ecco gli appuntamenti del fine settimana di sabato 8 e domenica 9 febbraio.

METEO

Fine settimana di bel tempo su tutta la provincia con qualche passaggio nuvoloso, ma asciutto – Il meteo del fine settimana

INCONTRI

Varese – Venerdì 7 febbraio appuntamento con “Insieme sicuri” dalle ore 10.30 alle 12, in piazza Milite Ignoto a Sant’Ambrogio. Gli agenti della Polizia locale nelle piazze e nei parchi varesini per un’iniziativa che punta a rendere sempre più vicine le forze dell’ordine alla comunità cittadina: un’opportunità per segnalare problemi concreti e per aumentare ulteriormente la percezione di sicurezza in città.

Varese – Primo appuntamento con il ciclo di incontri dedicato alla cultura legata alle motociclette, organizzato allo “Spitz” di viale Valganna da “Cafe Racer Varese”. Ospite venerdì sera (ore 21) Paolo Cattaneo, fotografo brianzolo reduce da un viaggio intorno al mondo a bordo della sua moto: titolo dell’evento, “Sulle ali della libertà”. Ingresso libero – Tutto il programma

Varese – Sabato 8 febbraio incontro di presentazione dello spettacolo TOSCA di Giacomo Puccini che andrà in scena il 1 marzo 2020 alle ore 17.00 presso il Teatro Openjobmetis. La regista dello spettacolo Serena Nardi, dialogando con il giornalista Paolo Grosso, responsabile della pagina Cultura e Spettacoli de La Prealpina, racconterà uno dei capolavori del grande Giacomo Puccini e presenterà l’allestimento realizzato dalla compagnia Red Carpet – Giorni Dispari Teatro di Varese.

Cuveglio – Evento musicale tradizionale a Cuveglio: 25 persone porteranno vecchie canzoni popolari in scena nella sala Polivalente di piazza Marconi 1. Il 7 febbraio ore 21.00 tutto ingresso gratuito ed è eventuale ricavato a favore dei Poliambulatori prevenzioni oncologiche della Lilt di Cuveglio. – Tutto il programma

Somma Lombardo – A Volandia, il museo del volo vicino all’aeroporto di Milano Malpensa, atterra un F-104 Starfighter, uno degli aerei simboli della Guerra Fredda. Sabato 8 febbraio, alle 10.30, si svolgerà la presentazione ufficiale della novità di Volandia, che va ad arricchire la collezione di jet militari del Dopoguerra. La presentazione è a ingresso gratuito per chi è in possesso d’invito, ma il museo è aperto ai visitatori con biglietto. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica pomeriggio nel centro di Busto Arsizio torna il “cubo della verità”, una manifestazione che si ripropone da maggio dell’anno scorso una volta al mese e che punta a sensibilizzare contro lo sfruttamento degli animali. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Se volete scoprire qualcosa di più sull’affascinante mondo dei fossili, a Cardano al Campo c’è in programma una serata interamente dedicata al tema. Fossili: testimoni del tempo profondo è il titolo della conferenza che si terrà venerdì 7 febbraio, alle 20:45 in biblioteca Gianni Rodari. L’esperto e collezionista Gianemilio Catelli proporrà una riflessione sulla storia del nostro pianeta attraverso lo studio del mondo minerale. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il tema del lavoro è stato affrontato nell’arte fin dall’antichità e i lavoratori sono stati raffigurati in svariati modi a seconda del contesto storico e della sensibilità degli artisti. Anche le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Cicogna ospitano alcune opere in cui viene rappresentato questo soggetto. L’incontro di domenica 9 Febbraio, a cura del Dipartimento dei Servizi Educativi Museali, sarà proprio l’occasione per andare alla loro scoperta e per approfondire come gli artisti di Palazzo Cicogna hanno rappresentato questo affascinate tema. L’appuntamento è alle ore 16.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza V. Emanuele II). – Tutto il programma

Busto Arsizio – Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020, a Malpensa Fiere (Busto Arsizio), torna il salone della creatività Manualmente per una tre giorni dedicata a cucito, home decor, bijoux, ricamo, merletto, knitting, uncinetto, pittura, stamping, scrapbooking, découpage, recycled art e a tutte le tecniche manuali, da quelle più tradizionali alle più innovative. A questo appuntamento partecipano espositori provenienti da tutta Italia che presentano le ultime tendenze e novità dal mondo dell’hobbistica e delle belle arti. – Tutto il programma

ESCURSIONI

Varese – Domenica 9 febbraio appuntamento con le Uscite Narranti, alle 14.30 al parcheggio cimitero della Rasa. Le pendici del Chiusarella sono un terreno ideale per questi splendidi fiori invernali. Sperando in un ottima fioritura, andiamo a cercarli insieme. L’Uscita Narrante avrà luogo anche in caso di pioggia. Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking. Obbligatoria iscrizione all’associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info Tiziana 347.7885147 | Paola 329.1809202 , info@officinambiente.org | www.officinambiente.org. www.facebook.com/officinambiente.

TEATRO

Varese – Venerdì sera 7 febbraio, Paolo Cevoli è in scena con “La sagra famiglia” al Teatro di Varese. Sabato 8 febbraio, con inizio alle ore 21, il Teatro Apollonio ospita “La magia esiste”. Da un’idea nata 14 anni fa dall’illusionista varesino Walter Maffei, l’appuntamento richiama ogni anno molti spettatori appassionati di magia ma anche amici dell’ospedale dei bambini a cui sarà devoluto l’incasso attraverso la Fondazione Il Ponte del Sorriso onlus. – Tutto il programma

Varese – Corpi nudi, demoni, personaggi sulla soglia della decenza e leggende urbane in un crescente non-senso di dolci ammiccamenti e sinuose percezioni. Tutto comunicato dai pupazzi di legno e fili di Rasid Nikolic, artista capace di riportare a un pubblico di soli adulti l’arte delle marionette con lo spettacolo “Gipsy freak show” (vietato ai minori di 18 anni) in programma per sabato 8 febbraio alle ore 22.30 allo Spazio Yak di piazza De Salvo. – Tutto il programma

Varese – La storia della Sirenetta la conoscono più o meno tutti, ma vederne il musical a Teatro con ballerini, cantanti, attori e la voce calda di Fiordaliso è un’altra cosa. Lo spettacolo andrà in scena domenica 9 febbraio alle ore 17 al Teatro Apollonio di piazza Repubblica. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Venerdì 7 febbraio, alle 21, la stagione Latitudini del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia propone lo spettacolo “Il Principe Mezzanotte”, finalista al Premio scenario infanzia 2008 e premiato come miglior spettacolo dall’Osservatorio Critico degli Studenti “per la scenografia efficace e piena di inventiva, l’originalità del testo e la capacità di coinvolgimento del pubblico”. – Tutto il programma

CONCERTI E SERATE

Varese – Questo venerdì (7 febbraio) torna al Twiggy di Varese “Good Times”, la serata che vi farà vivere una notte in puro stile disco e funk, alla console, Dj S!G aka Simone Giudici e Dj Vigor. Sabato 8 febbraio con Stylish Golden Night sarà in scena una community di artisti che uniscono moda, musica, arte e gusto. Il Dj set firmato Waxlife chiuderà la serata dalle ore 23.00. Sabato 8 febbraio con Stylish Golden Night sarà in scena una community di artisti che uniscono moda, musica, arte e gusto. Il colore oro sarà l’elemento trasversale comune a tutti gli elementi del format. Il programma prevede un aperitivo a buffet dalle ore 20.00 con drink a tema ed oro commestibile, mentre alle 20.30 si alterneranno momenti dedicati al trucco teatrale con body painting, make up artists, creativi delle belle arti, della ceramica e dell’alta moda. – Tutto il programma

Varese – Si apre sabato 8 febbraio il mese di eventi delle Cantine Coopuf di Varese e lo fa con YAY, l’evento varesino che porta sul palco artisti della scena house e techno e che vedrà animare le danze da Mirko Molinari e Pietro Bernasconi. La serata inizierà alle ore 23.00, con ingresso a 10 euro. – Tutto il programma

Busto Arsizio – “Precari” sul palco del Circolo Gagarin. Appuntamento per sabato 8 febbraio lo spettacolo che con ironia riflette attorno ad una domanda: E se il precariato fosse l’unica condizione stabile? – Tutto il programma

CINEMA

Commedia e azione al cinema da giovedì 6 febbraio e per tutto il fine settimana. Segnaliamo infatti l’uscita di Alice e il sindaco, una commedia francese che vede la regia Nicolas Pariser. Al Nuovo di Varese trovate anche Storia di un matrimonio di Noah Baumbach. Tra le uscite di giovedì 6 febbraio segnaliamo Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. A quattro anni dall’uscita di Suicide Squad, Margot Robbie (“C’era una volta a … Hollywood”) torna a vestire i panni di Harley Quinn e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Una commedia tra avventura e azione da non perdere. Dall’Italia invece, arriva Il ladro di giorni per la regia di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e Augusto Zazzaro. – La programmazione nelle sale