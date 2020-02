Buon compleanno Liceo Frattini

Pittore, scultore, fotografo, designer, insegnante, grafico, street artist sono solo alcune delle professioni che alcuni studenti e professori del Liceo Artistico Frattini di Varese hanno intrapreso affermandosi felicemente nel proprio ambito professionale. Per festeggiare il cinquantesimo della costituzione l’Istituto presenta una mostra che parte dal passato, da ciò che è stato, per cogliere una visione del futuro ed essere da stimolo per gli alunni di oggi e di domani.

Così l’esposizione a Villa Mirabello, inaugurazione domenica 9 febbraio ore 16.00, presenta uno accanto all’altro opere di ax-alunni e professori del Liceo quali in primis il fondatore, Angelo Frattini, e il primo direttore, Vittore Frattini, senza dimenticare Marcello Morandini, Pasquale Martini, Claudio Benzoni, Oreste Quattrini, Ermanno Abbiati, e poi Andrea Ravo Mattoni, Antonio Quattrini, Andrea Ciotti, Franco Maticchio ed altri.

Il Liceo artistico nacque grazie all’idea di un grande artista varesino, Angelo Frattini, che lavorò con passione per la sua costituzione insieme alla collaborazione attiva della politica cittadina: basti ricordare i nomi del sindaco Mario Ossola, dell’ingegner Carlo Giani, dell’architetto Ovidio Cazzola, che, insieme all’onorevole Giuseppe Zamberletti conquistarono l’obiettivo.

Da sempre l’Istituto ha vissuto di rapporti tra gli insegnanti, tra insegnanti e allievi, con la direzione. D’altra parte, il dialogo è la strada giusta per conquistare obiettivi sempre più alti.

Sede della mostra la sede prestigiosa di Villa Mirabello, luogo appartato, immerso nel verde, eppure al centro della città: un luogo certo apprezzato da tutti coloro che dall’arte vogliono lasciarsi spingere verso mete alte.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione, per il pubblico di avere (dalle ore 15.00) a titolo gratuito un proprio ritratto fotografico eseguito da Bruno Fasola, ex docente del Liceo e presente in mostra in qualità di fotografo.