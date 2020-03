A Bisuschio il teatro riapre… ma online

Teatro contro la paura del coronavirus, contro la noia del dover stare in casa, contro questa emergenza che ci costringe tutti in una dimensione strana e sospesa.

E’ la risposta di Intrecci teatrali alla chiusura forzata dei teatri: «Oggi pomeriggio vorrei provare ad aprire il teatro di Bisuschio in diretta. A partire dalle 17,30 proveremo uno spettacolo a distanza, il pubblico seduto a casa e io in teatro per raccontare una piccola storia».

Per vedere lo spettacolo potete collegarvi potrete a questo indirizzo https://meet.jit.si/TeatroAUnMetroDiDistanza.

Se chiede la password, scrivete in minuscolo intrecciteatrali! Se per qualunque motivo non riuscite a connettervi, non c’è problema, la storia sarà registrata e pubblicata sul canale YouTube di Intrecci Teatrali