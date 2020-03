Bticino proroga la chiusura fino al 20 marzo

La direzione aziendale di Bticino e il coordinamento sindacale nazionale hanno concordato la proroga fino al 20 marzo della chiusura delle unità produttive del gruppo già oggetto dell’accordo del 16 marzo 2020.

Restano in atto tutti gli altri punti precedentemente concordati. Azienda e Rsu attendono la definizione e la pubblicazione del decreto “Cura Italia” per procedere alle verifiche in ordine alla disponibilità degli ammortizzatori previsti legati alla emergenza Covid-19 e sono impegnate su tutti i siti alla verifica delle condizioni di sicurezza previste dal “Protocollo “ nazionale del 14 marzo 2020 per poter operare in sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.