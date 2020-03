Colibrì racconta “Giochi pazzi con pupazzi”

Sospesi tutti i corsi e chiuse tutte le scuole, i burattinai della Compagnia Roggero negli ultimi giorni si sono rimboccati le maniche per realizzare, da casa, un video che è il primo episodio di “Giochi pazzi con pupazzi”, dedicato “a tutte le bambine e ai bambini e in particolare dei nostri corsi e di tutte le scuole in cui abbiamo dovuto interrompere i laboratori teatrali in rispetto alle norme ministeriali”, scrivono Gabriella Roggero e Metello Faganelli.

Protagonista del primo episodio è Colibrì, un uccellino che racconta insieme alla sua famiglia di Pupazzi come trascorrono le loro giornate alla casa dei burattinai della Compagnia Roggero di Angera.

Come in un tempo sospeso su un filo in una favola vera, dove il male da sconfiggere non è un drago che sputa il fuoco, non è il Lupo di Cappuccetto rosso, ma un Re con una Corona invisibile.

Tutto comincia nell’anno 2020 del mese di Febbraio in un giorno che sembrava uguale a tutti gli altri giorni…invece era un giorno Pazzo e…

Con: Colibri, Topino Arturo, Stuf e Ranocchio e la partecipazione straordinaria di Betullo, Gigi, Gallo Colombo e le Galline Nina, Pinta e Santa Maria.

Burattinaia: Gabriella Roggero

Lettura della filastrocca: “Girotondo di tutto il mondo” di Gianni Rodari

Musiche: Angelo Rizzi

Riprese e Montaggio: Metello Faganelli

Regia Compagnia Roggero