Coronavirus, il sindaco di Varese in diretta Facebook alle 16

Il sindaco di Varese Davide Galimberti alle 16 di questa domenica avvierà una diretta streaming sul suo profilo Facebook per rispondere a dubbi e domande dei cittadini sull’applicazione del nuovo decreto che limita fortemente i movimenti anche nella Città Giardino.

«L’indicazione che ci arriva – anticipa Galimberti in un post – è chiara: stiamo tutti il più possibile a casa. In questo momento è anche il mio invito: facciamolo, evitiamo il più possibile i contatti non necessari. Il senso di comunità si dimostra in questo atto di rispetto per noi e per gli altri. Dimostriamo di essere una grande comunità».