Finisce al quarto posto l’avventura di Davide Tonetti a Masterchef

E’ arrivato fino alla puntata finale, il concorrente varesotto dell’edizione 2019/2020 di Masterchef.

Davide Tonetti, residente a Trieste ma samaratese fino a poco tempo fa, si è fermato al quarto posto, arrivando a un passo dalla presentazione del suo menu.

Un’uscita di scena nel segno dello scontro, con Maria Teresa che l’ha punzecchiato per tutte le ultime puntate e, da vincitrice della mistery box, gli è letteralmente “tirato un missile” assegnandogli il più difficile delle quattro difficilissime portate dello chef tristellato Paolo Casagrande.Si trattava dell‘ultima portata, il dolce, che Davide ahimè massacrato ponendo fine alla sua avventura in tv.

La finale è stata dunque a tre tra Maria Teresa, Marisa e Antonio: e alla fine l’ha spuntata proprio l’art director veneto 43enne, che ha reso ancora più speciale la sua vittoria chiedendo al suo amore Daniel di sposarlo.

Insieme avvereranno il loro sogno di Masterchef in costa Azzurra, dove Antonio Lorenzon vuole aprire il suo locale, grazie anche ai 100mila euro in palio per il vincitore.