Gemonio, avviati i controlli sugli spostamenti delle persone

Guanti e mascherina, oltre alla “solita” paletta: così la Polizia Locale di Gemonio ha avviato i controlli sulle vetture in transito dalle principali strade che attraversano il paese.

Al vaglio degli agenti, le autocertificazioni che vanno obbligatoriamente mostrate – o compilate – da parte di chi in questi giorni si deve spostare per lavoro, salute o per comprovati e importanti motivi familiari.

Nella mattinata sono state una ventine le automobili fermate e controllate: non sono state riscontrate infrazioni di sorta. Il pattugliamento e il “filtro” proseguirà anche nei prossimi giorni.

Intanto, in paese, sono entrate in vigore le due convenzioni attivate dal Comune con la farmacia e un negozio di alimentari, grazie al quale è prevista la consegna domiciliare gratuita di medicinali e generi di prima necessità per tutti i cittadini. Un servizio che già nelle prime ore ha iniziato a essere utilizzato con buoni numeri dai residenti a Gemonio.