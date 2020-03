Generi alimentari, come fare per accedere al contributo

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca comunica che da mercoledì 01.04.2020 sarà possibile inoltrare richiesta del contributo previsto dal Governo per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità che verrà erogato dal Comune in buoni servizi solo per i nuclei familiari o persone sole che per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 si trovino in difficoltà economiche.

I richiedenti non devono essere titolari di altri contributi pubblici quali reddito di cittadinanza, cassa integrazione, mobilità ecc. sufficienti al mantenimento del nucleo familiare.

In allegato il testo completo dell’avviso con le modalità operative per contattare il Servizio Sociale, il modulo per la richiesta di contributo e l’elenco dei negozi di Maccagno con Pino e Veddasca convenzionati per tale servizio.

QUI TUTTE LE INFO E I MODULI