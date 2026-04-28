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Le canzoni ispirate alla luna arrivano a Maccagno

Un concerto a ingresso libero ripercorre i brani che hanno raccontato l'influenza del pianeta sulla musica

luna piena del lupo foto barbara canaglia

Il fascino del satellite terrestre e la sua capacità di condizionare l’arte diventano il perno della serata in programma sabato 2 maggio all’Auditorium di Maccagno. L’appuntamento, intitolato «Concerto e la luna bussò», vede salire sul palco Claudia Borroni, Claudio Borroni e Nick Urso per un’esecuzione che mette al centro il legame profondo tra musica e cielo notturno. (foto Barbara Canaglia)

I tre artisti propongono un «mix di brani dedicati al pianeta luna che da sempre ci affascina e condiziona», rielaborando successi che hanno segnato la storia della canzone. La performance si snoda attraverso un repertorio scelto per raccontare le diverse sfumature del satellite, tra suggestione e ritmo.

L’evento comincia alle 21 e l’ingresso è libero. Per l’occasione, il pubblico del Verbano può accedere gratuitamente a una serata che esplora l’influenza della luna attraverso gli arrangiamenti dei tre interpreti.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026
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