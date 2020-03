La protesta dei lavoratori di Leonardo

I lavoratori dello stabilimento Leonardo di Cascina Costa hanno protestato con un flash mob per il mancato accoglimento da parte dell’azienda delle richieste per contrastare il contagio da Coronavirus e per una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia.

Galleria fotografica Protesta lavoratori Leonardo 4 di 9

I lavoratori di Leonardo non sono gli unici a protestare per questa situazione. Negli ultimi giorni molte metalmeccaniche della provincia di Milano hanno scioperato spontaneamente.

Nell’incontro tra Governo e parti sociali, il premier Giuseppe Conte ha ribadito che « tutti coloro che stanno lavorando compiono un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale. Noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza».