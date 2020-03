La scelta di Cyclery: “Chiudiamo, anche noi facciamo la nostra parte”

Limitare gli spostamenti e i contatti sociali: questo è ciò che è fondamentale per fermare il contagio da Coronavirus. E proprio per questo motivo che anche tanti locali hanno deciso di fare la propria parte, chiudendo per rendere più difficile l’aggregazione”

Uno di questi è Cyclery di piazza Giovine Italia a Varese, che ha spiegato la sua scelta con un post sui social.

A fronte dell’evoluzione, purtroppo sempre più grave del virus covid-19 in Italia, abbiamo deciso anche noi di fare la nostra parte.

A malincuore, ma convinti che possa servire, Cyclery da oggi si prende una pausa. Oltre alla chiusura serale imposta, abbiamo deciso di chiudere anche a pranzo fino a data da destinarsi. È una decisione forte, amara, per qualcuno magari eccessiva, sicuramente contro i nostri interessi. Ma ognuno deve fare la sua parte.

Siamo convinti che sia la soluzione eticamente migliore per dare una mano a noi stessi e soprattutto a chi oggi sta lottando sul campo contro questo grave problema. Ci viene chiesto di non creare assembramenti. Noi, contro il nostro interesse, vogliamo evitarli. Speriamo che questa scelta duri poco….anzi pochissimo, vorrà dire che magari anche noi avremo fatto qualcosa per migliorare questa situazione.

noi ci crediamo…ci rivedremo prestissimo!

Tra le limitazioni imposte dal Dpcm presentato dal premier Giuseppe Conte è infatti prevista la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. Una chiusura che non si applica ai locali che svolgono consegne a domicilio.