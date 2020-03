“Luino pronta a rispondere alle richieste degli anziani in difficoltà“

«Un conto è tamponare cinque sei giorni, ma qui oramai siamo con un’ottica proiettata sul mese, una situazione non facile».

Caterina Franzetti, assessore ai servizi sociali del comune di Luino ha dimestichezza coi problemi da risolvere, ma l’allarme coronavirus sta mettendo sul chi va là le istituzioni che già oggi sono alle prese con le problematiche ordinarie e le richieste di cautela che le autorità sanitarie stanno diramando per particolari fasce di popolazione rappresentano un carico potenziale di lavoro in più per una cittadina di quasi 15 mila residenti punto di riferimento per l’intero nord Verbano.

Il tema è di quelli legati agli anziani, agli over 65 e ancora di più ai cittadini con più di 75 anni cui viene richiesto di limitare il più possibile i contatti, non uscire di casa e altre precauzioni. Qual è la situazione? «Per quanto concerne le sue strutture residenziali, vale a dire il “Monsignor Comi“ e il “Fonteviva“ siamo in situazioni regolamentate e protette, con accessi disciplinati da regole e personale sanitario qualificato e preparato», spiega l’assessore Franzetti, riferendosi alle due strutture cittadine che ospitano centinaia di utenti. In città esistono anche luoghi di aggregazione dedicati agli anziani che non hanno problemi particolari di salute, come quello al parco Hussy che naturalmente, a causa del decreto della presidenza del consiglio dei Ministri, è chiuso. Che fanno dunque gli anziani di Luino in questi momenti?

«Per quanto concerne gli anziani autosufficienti ma con problemi ad uscire di casa, stiamo valutando la situazione, che è in continuo movimento. Vorrei ricordare che già oggi il Comune si occupa della distribuzione diretta di pasti per oltre 40 persone che ogni giorno vengono assistite a domicilio».

«A questo punto terremo monitorata la situazione e cercheremo di intervenire anche nell’ottica di un possibile allargamento della platea degli utenti. Ripeto, la situazione è in queste ore molto variabile, e teniamo alta la guardia».

I servizi sociali di Luino: Tel: 0332 536727 – interni: sportello 200, piano di zona 201, servizio minori 204, sala riunioni 203.

Fax: 0332 531738 Email: sociale@comune.luino.va.it