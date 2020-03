Manca il sapone e bagni non puliti. Sciopero alla Whirlpool

I lavoratori del magazzino microonde dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno hanno scioperato dalle 8 alle 9 e 40 di questa mattina per protestare contro il mancato rispetto delle norme igieniche. Nei bagni manca il sapone antibatterico e non viene fatta la regolare pulizia e il cambio asciugamani. «Come rsu – spiega Matteo Berardi della Fiom Cgil – abbiamo avuto un incontro straordinario con l’azienda all’inizio dell’emergenza Coronavirus consapevoli che per far lavorare in sicurezza le persone bisognava capire quali strumenti fossero più adatti. Lo sciopero nasce da una mancanza reale nei bagni del reparto microonde rimasti senza sapone e senza cambio asciugamani. Insomma, l’abc per la prevenzione del contagio».