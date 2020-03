Messa in diretta dalla parrocchia di Buguggiate

Basterà entrare in questo articolo e attivare l’audio del computer o del telefono per cominciare a seguire la messa on line.

Domenica mattina alle 10 è prevista la funzione religiosa alla chiesa di Buguggiate che verrà celebrata da don Cesare.

Varesenews trasmetterà in diretta per consentire a tutto coloro che non possono partecipare a causa delle restrizione imposte dall’emergenza sanitaria di assistere alla funzione.

Per seguire la diretta è sufficiente dunque collegarsi a Varesenews: l’appuntamento con la diretta è per le 10 di domenica 8 marzo.